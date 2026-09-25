В нашей Галактике впервые обнаружен микроблазар: его джет направлен на Землю

·27·Технологии
В нашей Галактике впервые обнаружен микроблазар: его джет направлен на Землю

Международная группа ученых после почти тридцати лет исследований впервые обнаружила в галактике Млечный Путь микроблазар — уменьшенную копию ядра сверхъярких далеких галактик. Система ИРАС 18293−0941, зарегистрированная еще в 1983 году, была подтверждена как этот уникальный объект. Ожидается, что данное открытие станет важным шагом в современной астрофизике для раскрытия тайны происхождения космических лучей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, открытие было подтверждено международной группой под руководством исследователей из Университета Хаэна (Испания) с помощью Эуропеан ВЛБИ Нетворк (ЭВН) — сети самых чувствительных радиотелескопов в мире. Эта космическая система состоит из черной дыры массой в десятки солнечных и массивной звезды-компаньона, вещество которой поглощается компактным объектом. Вокруг черной дыры формируется аккреционный диск, а мощные магнитные поля приводят в движение два противоположно направленных джета.

В ходе исследований выяснилось, что один из этих джетов направлен почти точно на Землю, а вещество в нем движется со скоростью, составляющей около 0,75 от скорости света. Расстояние до системы составляет 12 000 световых лет. Ученые отмечают, что обнаружение такой близкой и ярко выраженной естественной лаборатории для изучения космического излучения имеет огромное научное значение.

Научная значимость уникальной находки

Специалисты объясняют, что тот факт, что ученые видят только один джет, можно объяснить релятивистским эффектом Доплера. Излучение джета, движущегося к наблюдателю с околосветовой скоростью, многократно усиливается, а противоположный становится практически невидимым. Именно благодаря этому эффекту микроблазар работает по тому же принципу, что и сверхмассивная черная дыра, но на базе черной дыры звездной массы.

Дополнительные оптические наблюдения показали, что компоненты системы вращаются вокруг друг друга примерно за 11,38 дня. А с помощью южноафриканского радиотелескопа МирКАТ было установлено, что второй джет сформировал в межзвездном газе гигантский пузырь длиной 100 световых лет. Его край, сталкиваясь с плотным газопылевым облаком, создает естественную область, способную ускорять заряженные частицы до энергий, в миллионы раз превышающих возможности наземных ускорителей.

Теперь ученые получили возможность наблюдать в одной системе три важных процесса: запуск джета черной дырой, гигантскую полость, образовавшуюся в среде, и точку столкновения, где частицы накапливают энергию. Исследователи планируют в ближайшее время более детально изучить этот джет и зону столкновения, чтобы понять, как энергия передается межзвездному газу.

МикроблазарЧерная дыраАстрономияМлечный ПутьРадиотелескоп
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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