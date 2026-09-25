По 114 из 115 обвинений против «Манчестер Сити» вынесено решение

·38·Спорт
По 114 из 115 обвинений против «Манчестер Сити» вынесено решение

Принято важное решение по долгоиграющему делу о финансовых правилах Премьер-лиги в отношении «Манчестер Сити». Сообщается, что независимая комиссия пришла к выводу о наличии нарушений по 114 из 115 выдвинутых против клуба обвинений.

Теперь главный вопрос заключается в том, какое наказание будет применено к клубу. Санкции пока не определены, а «Манчестер Сити» намерен подать апелляцию на решение комиссии.

Премьер-лига обвинила клуб в феврале 2023 года в нарушении финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания независимой комиссии по этому делу проходили с сентября по декабрь 2024 года.

В свою очередь, «Манчестер Сити» с самого начала отвергал все обвинения. По этой причине решение комиссии не является окончательным — процесс апелляции может определить дальнейшую судьбу дела.

Манчестер СитиПремьер‑лигафинансовые правилаапелляция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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