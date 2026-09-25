Достон Бозоров проведет бой против бразильского соперника на турнире Октагон 92

·32·Спорт
Достон Бозоров проведет бой против бразильского соперника на турнире Октагон 92

3 октября на турнире Октагон 92 в Намангане в октагон выйдет известный узбекистанский боец ММА Достон Бозоров. Соперником бывшего чемпиона Октагон Леагуе станет бразилец Яир Хесуйно.

Бой пройдет в легкой весовой категории. Об этом сообщила пресс-служба Октагон Леагуе.

Статистика бойцов

Достон Бозоров за свою профессиональную карьеру провел 15 боев, одержал 14 побед и потерпел лишь одно поражение.

На счету Яира Хесуйно 15 боев, 12 побед и 3 поражения.

На турнире Октагон 92 в Намангане сойдутся статистики двух бойцов. Для Бозорова этот бой станет еще одним важным испытанием в статусе бывшего чемпиона.

Достон БозоровЯир ХесуйноOctagon 92Наманган
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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