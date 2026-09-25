Джуд Беллингем признан игроком года в Англии

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим футболистом года в сборной Англии. 23-летний хавбек завоевал эту награду второй раз подряд.

В 2026 году Беллингем провел за «трех львов» 12 матчей, записав на свой счет 7 голов и 1 результативную передачу. Все 7 его мячей были забиты на чемпионате мира.

Рекордный результат от Беллингема

Для игрока сборной Англии 7 голов на крупных турнирах стали рекордным результатом. Болельщики выбрали именно Беллингема лучшим футболистом года путем голосования в официальном приложении команды.

Сборная Англии завершила ЧМ-2026 с бронзовыми медалями. Это лучший результат национальной команды на чемпионатах мира со времен победы на турнире 1966 года.

Таким образом, Беллингем стал футболистом, который два года подряд удостаивается звания игрока года в национальной сборной Англии.