Барно Тешабоева: «После одной моей фразы дом заполнился носками!»

Барно Тешабоева приняла участие в программе «Омон-Омон», где рассказала одну из смешных и запоминающихся историй из своей жизни.

Актриса рассказала, что 5–6 лет назад в одном из интервью в шутку обмолвилась: «У меня закончились носки, что же мне теперь делать?». Однако эта простая фраза вызвала неожиданно большой резонанс.

«После этого мне начали присылать носки из Турции, России, Казахстана, Туркменистана — в общем, почти со всего мира. Сейчас у меня дома целый мешок носков. На каждое шоу я надеваю новые. Вот и сегодня я в новых», — со смехом поделилась актриса.

Барно Тешабоева также искренне высказалась о своем стиле одежды. По ее словам, в отличие от многих артистов, у нее нет роскошного гардероба. Напротив, некоторые вещи она заказывает у портных, а другие находит на дешевых рынках и у уличных торговцев.

«Если прийти домой к многим артистам, они с гордостью покажут свой гардероб. Я же шучу: „Пришли, паразиты, и что мне вам теперь показывать?“. Открою шкаф — а там носки Алфии, костюмы и обычная одежда», — с улыбкой добавила она.

Эта искренняя и забавная история актрисы подняла настроение зрителям и вызвала теплые отзывы в социальных сетях.