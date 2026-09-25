США повержены: Абдусатторов победил Каруану, Якуббоев одолел Ниманна!

·55·Спорт
США повержены: Абдусатторов победил Каруану, Якуббоев одолел Ниманна!

Фото: Уза.уз

В судьбоносном 9-м туре проходит 46-я Всемирная шахматная олимпиада в Самарканде, где главная национальная сборная Узбекистана одержала сенсационную и историческую победу над гигантом мировых шахмат — сборной США со счетом 2,5:1,5. В этой битве умов на 1-й доске турнира наши шахматисты продемонстрировали настоящее мастерство против сильнейших гроссмейстеров планеты.

Выступавший белыми фигурами на 1-й доске Нодирбек Абдусатторов победил лидера США, одного из лидеров мирового рейтинга Фабиано Каруану, принеся нашей команде важнейшее очко (1:0). А на 3-й доске Нодирбек Якуббоев идеально воспользовался преимуществом белых фигур и добился блестящей победы над нашумевшим американским гроссмейстером Хансом Ниманном (1:0).

Хотя на 2-й доске Жавохир Синдаров уступил хладнокровному Уэсли Со (0:1), на 4-й доске игравший черными фигурами молодой Мухиддин Мадаминов выдержал давление шахматной легенды Левона Ароняна и удержал золотую ничью (0,5:0,5). Эта историческая победа превратила Узбекистан в главного претендента на главную золотую медаль Самаркандской Олимпиады.

«Триумф Абдусатстрова, поражение Ниманна и счет 2,5:1,5»: 5 главных моментов 9-го тура

Самые важные официальные факты суперматча Узбекистан — США:

  • Победа над США: Мужская сборная Узбекистана обыграла фаворита турнира США со счетом 2,5:1,5;

  • Суперрезультат от Абдусатторова: Нодирбек Абдусатторов победил Фабиано Каруану (1:0) на 1-й доске, задав чемпионский дух;

  • Якуббоев оставил Ниманна ни с чем: На 3-й доске Нодирбек Якуббоев одержал уверенную победу белыми фигурами над Хансом Ниманном (1:0);

  • Важная ничья Мадаминова: Мухиддин Мадаминов зафиксировал ничью черными фигурами против опытного Левона Ароняна (0,5:0,5), закрепив итоговую победу;

  • Открытая дорога к золотой медали: Эта победа уверенно вывела наших представителей на абсолютную вершину турнирной таблицы.

Детали по доскам: показатели противостояния Узбекистана и США

Сравнение официальных результатов напряженных поединков в рамках 9-го тура:

Доска и участники матча

Шахматист, игравший белыми

Шахматист, игравший черными

Зафиксированный счет

Ценность результата

1-я доска (Элитное противостояние)

Нодирбек Абдусатторов (УЗБ)

Фабиано Каруана (УСА)

1 : 0

Каруана повержен, важнейшее очко

2-я доска (Хладнокровная дуэль)

Уэсли Со (УСА)

Жавохир Синдаров (УЗБ)

1 : 0

США сравняли счет

3-я доска (Тактический удар)

Нодирбек Якуббоев (УЗБ)

Ханс Ниманн (УСА)

1 : 0

Ниманн повержен, решающая победа

4-я доска (Проверка на стойкость)

Левон Аронян (УСА)

Мухиддин Мадаминов (УЗБ)

0,5 : 0,5

Золотая ничья против Ароняна

Итоговый общий счет

2,5 : 1,5

Историческая победа Узбекистана

Шахматная экспертиза: Почему этот результат стал кульминацией Самаркандской Олимпиады?

Выводы международных аналитиков и шахматных экспертов:

  • «100% работа тактики белых фигур»: Тренерский штаб проявил максимальную агрессию на обеих досках с белыми фигурами (Абдусатторов и Якуббоев); поражения Каруаны и Ниманна показали безупречность дебютного выбора и психологической подготовки;

  • Мужество Мадаминова: В момент, когда Жавохир Синдаров проиграл, все давление легло на плечи Мухиддина Мадаминова на 4-й доске; то, что наш молодой гроссмейстер не допустил ошибок в сложном эндшпиле против такой фигуры, как внесший огромный вклад в развитие мировых шахмат Левон Аронян, стало основой общей победы;

  • Прямой путь к чемпионству: Остановка сильнейшего соперника в лице США в 9-м туре Олимпиады обеспечивает нашей сборной абсолютное турнирное и психологическое превосходство перед оставшимися 10-м и 11-м турами.

По вашему мнению, сможет ли Узбекистан после этой исторической победы над США со счетом 2,5:1,5 удержать золотую медаль Олимпиады в Самарканде? Как вы лично оцениваете победу Нодирбека Абдусатторова над Каруаной? Оставляйте свои поздравления и мнения в комментариях и разделяйте этот исторический триумф отечественного спорта со всеми соотечественниками!

Шахматная сборная УзбекистанаСамаркандская олимпиадаНодирбек АбдусатторовФабиано Каруана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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