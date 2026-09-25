Пекин подтвердил: Узбекистан стал вторым оператором истребителей J-10CE

·1·Узбекистан
Пекин подтвердил: Узбекистан стал вторым оператором истребителей J-10CE

Военно-техническое сотрудничество между Узбекистаном и Китаем поднялось на исторический этап, коренным образом меняющий архитектонику безопасности Центральной Азии. На пресс-конференции 24 сентября официальный представитель Министерства обороны КНР Цзянь Бинь заявил, что отношения между армиями двух стран носят глубокий дружественный характер, и официально подчеркнул, что военно-торговое сотрудничество между Пекином и Ташкентом полностью соответствует нормам международного права и не направлено против третьих стран. Данным заявлением было официально подтверждено, что после Пакистана Узбекистан стал вторым зарубежным покупателем и оператором новейших китайских истребителей J-10CE в мире.

Разработанные компанией «Chengdu Aircraft Corporation» эти многоцелевые боевые машины поколения 4.5 способны не только завоевывать полное превосходство в воздухе, но и с высокой точностью уничтожать стратегические наземные цели. На самом деле эти самолеты были доставлены в Узбекистан в конце августа 2026 года, и по меньшей мере шесть бортов J-10CE с опознавательными знаками национальных Военно-воздушных сил впервые были продемонстрированы на авиабазе Карши-Ханабад. Хотя общее количество приобретенных самолетов держится в секрете, эксперты отмечают, что стоимость каждого борта без учета затрат на вооружение и подготовку пилотов составляет 40–50 миллионов долларов.

«Превосходство поколения 4.5, авиабаза Ханабад и 50 млн долларов»: 5 основных пунктов покупки J-10CE

Наиболее важные официальные факты об обновлении Военно-воздушных сил Узбекистана:

  • Второй зарубежный оператор в мире: Узбекистан стал вторым государством после Пакистана, приобретшим самолеты J-10CE из Китая;

  • Официальное подтверждение Пекина: Представитель Минобороны КНР Цзянь Бинь сообщил, что двусторонная военная торговля является дружественной и законной;

  • Мощь поколения 4.5: Данный истребитель корпорации Chengdu предназначен для установления абсолютного превосходства в воздухе и нанесения ударов по наземным целям;

  • Первая демонстрация в Карши-Ханабаде: В августе 2026 года первые 6 бортов с символикой Узбекистана официально появились на базе;

  • Цена и стоимость: Точное количество самолетов держится в секрете, а базовая цена каждого истребителя оценивается в 40–50 миллионов долларов.

Подъем в военной авиации: техническая и стратегическая классификация истребителя J-10CE

Показатели новых истребителей, пополнивших ряды арсенала Узбекистана:

Показатели и критерии

Параметры истребителя J-10CE

Категория и поколение авиации

Многоцелевой супер-истребитель поколения 4.5 (Multi-role fighter)

Предприятие-изготовитель

«Chengdu Aircraft Corporation» (КНР)

Основная боевая задача

Завоевание превосходства в воздухе, уничтожение наземных и морских целей

Локация базирования

Авиабаза Карши-Ханабад (ВВС Узбекистана)

Первоначальное подтвержденное количество

Не менее 6 бортов (общее количество заказа официально не разглашается)

Примерная стоимость одного борта

$40−50 миллионов (без оружия и техподдержки)

Статус международных операторов

На 1-м месте Пакистан, на 2-м месте Республика Узбекистан

Военная и геополитическая экспертиза: почему выбор J-10CE меняет баланс в регионе?

Выводы военных аналитиков, авиационных экспертов и специалистов по безопасности:

  • «Новый фундамент неприкосновенности неба»: Истребители поколения 4.5 благодаря радару с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), дальнобойным ракетам и системам радиоэлектронной борьбы в несколько раз превосходят старые советские самолеты (МиГ-29, Су-27); это выведет потенциал противовоздушной обороны Узбекистана на качественно новый уровень;

  • Многовекторная военная политика: Выбор Ташкентом самой передовой авиации Пекина вместо зависимости только от одной стороны в сфере вооружений (например, России или Запада) отражает национальную независимость и сбалансированную стратегию;

  • Стратегическая роль базы Карши-Ханабад: Размещение самолетов именно на важнейшем стратегическом аэродроме южного направления направлено на надежное гарантирование южных рубежей и региональной безопасности.

А как вы считаете, насколько пополнение рядов Военно-воздушных сил Узбекистана китайскими истребителями J-10CE поколения 4.5 укрепит нашу национальную безопасность? Какую личную оценку вы даете переходу нашей армии от старой техники к самым современным авиационным системам? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим эксклюзивным анализом об оборонной мощи Узбекистана со всеми соотечественниками!

J-10CEВоенно-воздушные силы УзбекистанаChengdu Aircraft CorporationАвиабаза Карши-Ханабад
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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