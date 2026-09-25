Военно-техническое сотрудничество между Узбекистаном и Китаем поднялось на исторический этап, коренным образом меняющий архитектонику безопасности Центральной Азии. На пресс-конференции 24 сентября официальный представитель Министерства обороны КНР Цзянь Бинь заявил, что отношения между армиями двух стран носят глубокий дружественный характер, и официально подчеркнул, что военно-торговое сотрудничество между Пекином и Ташкентом полностью соответствует нормам международного права и не направлено против третьих стран. Данным заявлением было официально подтверждено, что после Пакистана Узбекистан стал вторым зарубежным покупателем и оператором новейших китайских истребителей J-10CE в мире.

Разработанные компанией «Chengdu Aircraft Corporation» эти многоцелевые боевые машины поколения 4.5 способны не только завоевывать полное превосходство в воздухе, но и с высокой точностью уничтожать стратегические наземные цели. На самом деле эти самолеты были доставлены в Узбекистан в конце августа 2026 года, и по меньшей мере шесть бортов J-10CE с опознавательными знаками национальных Военно-воздушных сил впервые были продемонстрированы на авиабазе Карши-Ханабад. Хотя общее количество приобретенных самолетов держится в секрете, эксперты отмечают, что стоимость каждого борта без учета затрат на вооружение и подготовку пилотов составляет 40–50 миллионов долларов.

«Превосходство поколения 4.5, авиабаза Ханабад и 50 млн долларов»: 5 основных пунктов покупки J-10CE

Наиболее важные официальные факты об обновлении Военно-воздушных сил Узбекистана:

Второй зарубежный оператор в мире: Узбекистан стал вторым государством после Пакистана, приобретшим самолеты J-10CE из Китая;

Официальное подтверждение Пекина: Представитель Минобороны КНР Цзянь Бинь сообщил, что двусторонная военная торговля является дружественной и законной;

Мощь поколения 4.5: Данный истребитель корпорации Chengdu предназначен для установления абсолютного превосходства в воздухе и нанесения ударов по наземным целям;

Первая демонстрация в Карши-Ханабаде: В августе 2026 года первые 6 бортов с символикой Узбекистана официально появились на базе;

Цена и стоимость: Точное количество самолетов держится в секрете, а базовая цена каждого истребителя оценивается в 40–50 миллионов долларов.

Подъем в военной авиации: техническая и стратегическая классификация истребителя J-10CE

Показатели новых истребителей, пополнивших ряды арсенала Узбекистана:

Показатели и критерии Параметры истребителя J-10CE Категория и поколение авиации Многоцелевой супер-истребитель поколения 4.5 (Multi-role fighter) Предприятие-изготовитель «Chengdu Aircraft Corporation» (КНР) Основная боевая задача Завоевание превосходства в воздухе, уничтожение наземных и морских целей Локация базирования Авиабаза Карши-Ханабад (ВВС Узбекистана) Первоначальное подтвержденное количество Не менее 6 бортов (общее количество заказа официально не разглашается) Примерная стоимость одного борта $40−50 миллионов (без оружия и техподдержки) Статус международных операторов На 1-м месте Пакистан, на 2-м месте Республика Узбекистан

Военная и геополитическая экспертиза: почему выбор J-10CE меняет баланс в регионе?

Выводы военных аналитиков, авиационных экспертов и специалистов по безопасности:

«Новый фундамент неприкосновенности неба»: Истребители поколения 4.5 благодаря радару с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), дальнобойным ракетам и системам радиоэлектронной борьбы в несколько раз превосходят старые советские самолеты (МиГ-29, Су-27); это выведет потенциал противовоздушной обороны Узбекистана на качественно новый уровень;

Многовекторная военная политика: Выбор Ташкентом самой передовой авиации Пекина вместо зависимости только от одной стороны в сфере вооружений (например, России или Запада) отражает национальную независимость и сбалансированную стратегию;

Стратегическая роль базы Карши-Ханабад: Размещение самолетов именно на важнейшем стратегическом аэродроме южного направления направлено на надежное гарантирование южных рубежей и региональной безопасности.

А как вы считаете, насколько пополнение рядов Военно-воздушных сил Узбекистана китайскими истребителями J-10CE поколения 4.5 укрепит нашу национальную безопасность? Какую личную оценку вы даете переходу нашей армии от старой техники к самым современным авиационным системам? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим эксклюзивным анализом об оборонной мощи Узбекистана со всеми соотечественниками!