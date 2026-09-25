Узбекистан в ТОП-5 Азиатских игр: 31 медаль и ожесточенная борьба с Казахстаном!
Шестой соревновательный день престижных Азиатских игр, принимающей стороной которых выступает Япония, завершился жаркими и бескомпромиссными бахсами. Спортивная делегация Узбекистана достойно завершила этот день среди сильнейших стран континета, уверенно расположившись на почетном 5-м месте в рейтинге медального зачета. Согласно данным официального табло, в активе наших представителей на данный момент имеются 7 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых (всего 31 медаль) наград. В верхней части турнирной таблицы прочно обосновались традиционные лидеры — сборные Китая (98 золотых), хозяев турнира Японии (28 золотых) и Южной Кореи (13 золотых).
Четвертую строчку занимает сборная соседнего Казахстана с 8 золотыми медалями. Интересен тот факт, что по общему количеству медалей (31) Узбекистан опережает Казахстан (30), однако разница по качеству золотых наград составляет всего 1 медаль. Такие конкуренты, как Иран (6 золотых), Таиланд (7 золотых) и Северная Корея, также усиливают давление в первой десятке. Каковы же шансы нашей делегации войти в ТОП-4 после 6-го дня, на какое место выведут Узбекистан решающие финали по курашу, боксу и единоборствам?
«31 медаль, 5-е место и разница в 1 золото с Казахстаном»: 5 главных итогов 6-го дня
Важные факты по итогам шестого дня Азиатских игр:
Узбекистан в первой пятерке: Наша делегация занимает 5-ю строчку в континентальном рейтинге с 7 золотыми, 15 серебряными и 9 бронзовыми медалями;
4-е место по общему количеству медалей: По общему числу наград Узбекистан (31) обошел Казахстан (30);
Ожесточенная конкуренция с Казахстаном: Наши соседи идут на 4-м месте с 8 золотыми наградами, разница составляет всего 1 золотую медаль;
Абсолютная гегемония Китая: Сборная КНР уверенно лидирует в турнирной таблице с 98 золотыми и в общей сложности 159 медалями;
Команды Центральной Азии: Таджикистан отмечен на 17-м месте с 2 золотыми медалями, всего золотые награды завоевали представители 20 стран.
Азиатские игры: Медальный зачет ТОП-10 стран по итогам 6-го дня
Анализ первой десятки соревнований и распределения медалей:
Место (Рк)
Страна (НОК)
Золото (Г)
Серебро (С)
Бронза (Б)
Всего медалей
1
Китай (ЧН)
98
37
24
159
2
Япония (ДжПН)
28
43
44
115
3
Южная Корея (КОР)
13
17
34
64
4
Казахстан (КАЗ)
8
8
14
30
5
Узбекистан (УЗБ)
7
15
9
31
6
Таиланд (ТА)
7
6
8
21
7
Иран (ИРИ)
6
11
7
24
8
Гонконг (ХКГ)
4
11
11
26
9
Северная Корея (ПРК)
4
4
3
11
10
Бахрейн (БРН)
4
2
2
8
Спортивная экспертиза: Почему у Узбекистана очень высокие шансы выйти на 4-е место?
Выводы аналитиков олимпийского движения и спортивных экспертов:
«15 серебряных медалей — скрытый потенциал»: Наличие 15 серег у Узбекистана показывает, что наши спортсмены дошли до множества финалов; ожидается, что в последующие дни с началом финалов по дзюдо, боксу, тяжелой атлетике и национальной борьбе эти серебряные награды напрямую превратятся в золото;
Дуэль с Казахстаном: У Казахстана 8 золотых медалей, однако по общему числу наград лидирует Узбекистан (31 против 30); завоевание 1-2 золотых медалей в предстоящие дни неизбежно поднимет нашу делегацию на 4-е место;
Высшая лига Азии: Первая тройка (Китай, Япония, Южная Корея) находится на недосягаемом для всех расстоянии; однако занятие 4-го места на Азиатских играх станет одним из величайших исторических достижений для спорта Узбекистана на континенте.
А как считаете вы, сможет ли спортивная делегация Узбекистана в последующие дни обойти Казахстан и завершить Азиатские игры на четвертой строчке? Какую личную оценку вы дадите результатам, показанным нашими спортсменами в течение 6-го дня? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим аналитическим материалом о победном шествии нашей сборной со всеми любителями спорта!
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