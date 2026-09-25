Узбекистан в ТОП-5 Азиатских игр: 31 медаль и ожесточенная борьба с Казахстаном!

·48·Спорт
Узбекистан в ТОП-5 Азиатских игр: 31 медаль и ожесточенная борьба с Казахстаном!

Шестой соревновательный день престижных Азиатских игр, принимающей стороной которых выступает Япония, завершился жаркими и бескомпромиссными бахсами. Спортивная делегация Узбекистана достойно завершила этот день среди сильнейших стран континета, уверенно расположившись на почетном 5-м месте в рейтинге медального зачета. Согласно данным официального табло, в активе наших представителей на данный момент имеются 7 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых (всего 31 медаль) наград. В верхней части турнирной таблицы прочно обосновались традиционные лидеры — сборные Китая (98 золотых), хозяев турнира Японии (28 золотых) и Южной Кореи (13 золотых).

Четвертую строчку занимает сборная соседнего Казахстана с 8 золотыми медалями. Интересен тот факт, что по общему количеству медалей (31) Узбекистан опережает Казахстан (30), однако разница по качеству золотых наград составляет всего 1 медаль. Такие конкуренты, как Иран (6 золотых), Таиланд (7 золотых) и Северная Корея, также усиливают давление в первой десятке. Каковы же шансы нашей делегации войти в ТОП-4 после 6-го дня, на какое место выведут Узбекистан решающие финали по курашу, боксу и единоборствам?

«31 медаль, 5-е место и разница в 1 золото с Казахстаном»: 5 главных итогов 6-го дня

Важные факты по итогам шестого дня Азиатских игр:

  • Узбекистан в первой пятерке: Наша делегация занимает 5-ю строчку в континентальном рейтинге с 7 золотыми, 15 серебряными и 9 бронзовыми медалями;

  • 4-е место по общему количеству медалей: По общему числу наград Узбекистан (31) обошел Казахстан (30);

  • Ожесточенная конкуренция с Казахстаном: Наши соседи идут на 4-м месте с 8 золотыми наградами, разница составляет всего 1 золотую медаль;

  • Абсолютная гегемония Китая: Сборная КНР уверенно лидирует в турнирной таблице с 98 золотыми и в общей сложности 159 медалями;

  • Команды Центральной Азии: Таджикистан отмечен на 17-м месте с 2 золотыми медалями, всего золотые награды завоевали представители 20 стран.

Азиатские игры: Медальный зачет ТОП-10 стран по итогам 6-го дня

Анализ первой десятки соревнований и распределения медалей:

Место (Рк)

Страна (НОК)

Золото (Г)

Серебро (С)

Бронза (Б)

Всего медалей

1

Китай (ЧН)

98

37

24

159

2

Япония (ДжПН)

28

43

44

115

3

Южная Корея (КОР)

13

17

34

64

4

Казахстан (КАЗ)

8

8

14

30

5

Узбекистан (УЗБ)

7

15

9

31

6

Таиланд (ТА)

7

6

8

21

7

Иран (ИРИ)

6

11

7

24

8

Гонконг (ХКГ)

4

11

11

26

9

Северная Корея (ПРК)

4

4

3

11

10

Бахрейн (БРН)

4

2

2

8

Спортивная экспертиза: Почему у Узбекистана очень высокие шансы выйти на 4-е место?

Выводы аналитиков олимпийского движения и спортивных экспертов:

  • «15 серебряных медалей — скрытый потенциал»: Наличие 15 серег у Узбекистана показывает, что наши спортсмены дошли до множества финалов; ожидается, что в последующие дни с началом финалов по дзюдо, боксу, тяжелой атлетике и национальной борьбе эти серебряные награды напрямую превратятся в золото;

  • Дуэль с Казахстаном: У Казахстана 8 золотых медалей, однако по общему числу наград лидирует Узбекистан (31 против 30); завоевание 1-2 золотых медалей в предстоящие дни неизбежно поднимет нашу делегацию на 4-е место;

  • Высшая лига Азии: Первая тройка (Китай, Япония, Южная Корея) находится на недосягаемом для всех расстоянии; однако занятие 4-го места на Азиатских играх станет одним из величайших исторических достижений для спорта Узбекистана на континенте.

А как считаете вы, сможет ли спортивная делегация Узбекистана в последующие дни обойти Казахстан и завершить Азиатские игры на четвертой строчке? Какую личную оценку вы дадите результатам, показанным нашими спортсменами в течение 6-го дня? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим аналитическим материалом о победном шествии нашей сборной со всеми любителями спорта!

Азиатские игры 2023Спортивная делегация УзбекистанаМедальный зачетКазахстан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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