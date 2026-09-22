Неожиданный дуэт Райхон и Иззата Шукурова: фанаты ждут новую песню

·147·Культура
Неожиданный дуэт Райхон и Иззата Шукурова: фанаты ждут новую песню

Известные артисты эстрады Райхон и Иззат Шукуров готовятся порадовать своих поклонников новой музыкальной новинкой. Два исполнителя впервые готовятся спеть дуэтом.

Новая совместная песня Райхон и Иззата Шукурова уже вызвала интерес среди фанатов. Меломанам любопытно, как голоса двух артистов будут гармонировать в одной композиции.

Самое интересное — это будет первый дуэт Райхон и Иззата Шукурова.

Неожиданный дуэт Райхон и Иззата Шукурова: фанаты ждут новую песню

Пока что артисты не предоставили подробной информации о названии, содержании и дате премьеры новой песни. Поэтому поклонники с большим интересом ждут, в каком стиле будет выполнен дуэт.

Ожидается, что с презентацией новой песни станут известны и другие подробности творческого сотрудничества Райхон и Иззата Шукурова.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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