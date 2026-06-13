Скандал актрисы Ферузы Собитовой во время прямого эфира вызвал споры в социальных сетях

·140·Культура
Скандал актрисы Ферузы Собитовой во время прямого эфира вызвал споры в социальных сетях

Во время одного из интервью с участием актрисы Ферузы Собитовой произошла неожиданная ситуация. В ходе прямого эфира артистка выразила недовольство некоторыми высказываниями в свой адрес и отреагировала довольно резко.

Как видно на видео, в ходе беседы Феруза Собитова выразила недовольство тем, что её творческая деятельность и опыт недостаточно признаны.

«Почему воинственная? Как вы меня охарактеризовали? Я вам не вчерашняя актриса. Я в искусстве уже 20 лет. В своем первом фильме я сыграла в 1996 году. Не попрекайте меня моим возрастом, говорите со мной с уважением», — заявила актриса.

Также она попросила быстрее закончить беседу, подчеркнув, что её время ограничено.

Феруза СобитоваУзбекское киноСкандалПрямой эфирАктрисы
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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