Зебо Рахимова раскрыла расходы на путешествие по Южной Америке

·51·Культура
Зебо Рахимова раскрыла расходы на путешествие по Южной Америке

Блогер и актриса Зебо Рахимова поделилась интересными фактами о своем путешествии по Южной Америке. Она открыто рассказала, сколько средств потратила на поездку в Бразилию и Боливию.

По словам Зебо, на это путешествие было потрачено в общей сложности 8200 долларов США. Эта сумма включала авиабилеты, отели, транспорт, питание и различные развлекательные мероприятия. Это примерно равно 103,3 миллиона сумов.

Актриса также рассказала, что впервые в жизни летала на вертолете в Бразилии и купила билеты накануне знаменитого карнавала. Кроме того, она посетила знаменитую статую в Рио-де-Жанейро, отдыхала на пляжах и прокатилась по популярной среди туристов канатной дороге.

Кроме того, Зебо Рахимова отметила, что посещала национальные рестораны Бразилии, пробовала местные блюда и вернулась из поездки с сильными впечатлениями.

«Еда, расходы на такси, отели и экскурсии также вошли в эту сумму», — перечислила блогер расходы на поездку.

Зебо РахимоваЮжная АмерикаБразилияБоливияРио-де-Жанейро
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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