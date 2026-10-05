Миржалол Нематов опубликовал отрывок из новой песни (видео)

·37·Культура
Миржалол Нематов опубликовал отрывок из новой песни (видео)

Певец Миржалол Нематов сообщил, что работает над новой песней. На своей странице в Instagram он разместил короткий отрывок из нового трека и пообещал представить его полностью в ближайшие дни.

«Пока послушайте этот фрагмент. Скоро премьера», — написал исполнитель под видеороликом.

Судя по короткому отрывку, предполагается, что новая песня будет называться «Лола». Самый небольшой видеофрагмент уже вызвал интерес среди поклонников. В комментариях пользователи тепло встретили композицию и написали, что с нетерпением ждут даты премьеры.

Миржалол Нематов знаком фанатам тем, что в ряде его предыдущих клипов принимала участие актриса Зарина Йулдошева. На этот раз певец сотрудничал в новом видеоклипе с актрисой Нозанин Гаффоровой.

Точная дата полной презентации новой песни пока не сообщается.

А вам понравился этот отрывок из новой песни Миржалола Нематова? Оставьте свое мнение в комментариях.

Миржалол НематовНозанин ГаффороваЛола (песня)Instagram
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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