Песня «Лола» Миржалола Нематова за короткое время набрала 1,2 миллиона просмотров (видео)

·85·Культура
Песня «Лола» Миржалола Нематова за короткое время набрала 1,2 миллиона просмотров (видео)

Певец Миржалол Нематов представил поклонникам свою новую песню под названием «Лола». Премьера трека состоялась 8 октября на YouTube-канале исполнителя и за короткое время привлекла внимание миллионов зрителей.

На сегодняшний день клип набрал более 1,2 миллиона просмотров, под ним оставлено свыше 1,2 тысячи комментариев. Слушатели оставляют теплые отзывы о песне и видеоклипе, желая певцу творческих успехов.

В видеоклипе на песню «Лола» вместе с Миржалолом Нематовым снялась Нозанин Гаффорова. Новая песня была тепло встречена поклонниками и активно обсуждается в социальных сетях.

Если бы у вас была возможность оценить эту песню по шкале от 1 до 10, сколько бы вы поставили? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Певец Миржалол НематовЛола (песня)Нозанин ГаффороваYouTube видеоклип
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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