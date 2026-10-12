Песня «Лола» Миржалола Нематова за короткое время набрала 1,2 миллиона просмотров (видео)

Певец Миржалол Нематов представил поклонникам свою новую песню под названием «Лола». Премьера трека состоялась 8 октября на YouTube-канале исполнителя и за короткое время привлекла внимание миллионов зрителей.

На сегодняшний день клип набрал более 1,2 миллиона просмотров, под ним оставлено свыше 1,2 тысячи комментариев. Слушатели оставляют теплые отзывы о песне и видеоклипе, желая певцу творческих успехов.

В видеоклипе на песню «Лола» вместе с Миржалолом Нематовым снялась Нозанин Гаффорова. Новая песня была тепло встречена поклонниками и активно обсуждается в социальных сетях.

Если бы у вас была возможность оценить эту песню по шкале от 1 до 10, сколько бы вы поставили? Оставляйте свои мнения в комментариях!