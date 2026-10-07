Песня «Ey dil» Фархода Сулаймона привлекает внимание поклонников (видео)

·4·Культура
Песня «Ey dil» Фархода Сулаймона привлекает внимание поклонников (видео)

Певец Фарход Сулаймон представил на платформе YouTube видеоклип на песню под названием «Ey dil». Новая композиция была тепло встречена слушателями, в социальных сетях и под клипом оставляют хорошие отзывы.

Хотя с момента премьеры видеоклипа прошло 10 дней, его уже посмотрели более 150 тысяч раз. Зрители положительно оценили смысл и исполнение песни, направив певцу свои теплые пожелания.

А какое впечатление на вас произвела песня «Ey dil» Фархода Сулаймона? Сколько баллов от 1 до 10 вы бы поставили этой песне?

Фарход СулаймонEy dilYouTube видеоклип
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Новый дуэт Райхон и Иззата Шукурова: «Дил йиғлар» представлена вниманию поклонников (видео)Новый дуэт Райхон и Иззата Шукурова: «Дил йиғлар» представлена вниманию поклонников (видео)25 сентября 20:42Новая песня Ботир Кодирова «Ошикман» была тепло встречена (видео)Новая песня Ботир Кодирова «Ошикман» была тепло встречена (видео)Вчера 05:59Неожиданный дуэт Райхон и Иззата Шукурова: фанаты ждут новую песнюНеожиданный дуэт Райхон и Иззата Шукурова: фанаты ждут новую песню22 сентября 13:48Новая песня Шохруххона «Лола» привлекла внимание поклонниковНовая песня Шохруххона «Лола» привлекла внимание поклонников31 мая 15:51Состоялась премьера песни «Кизим» («Моя дочь»), посвященной дочери Дилноз (видео)Состоялась премьера песни «Кизим» («Моя дочь»), посвященной дочери Дилноз (видео)18 июля 16:26Песня Мунисы Ризаевой «Бевафо» быстро стала хитомПесня Мунисы Ризаевой «Бевафо» быстро стала хитом24 мая 16:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре