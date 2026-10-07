Песня «Ey dil» Фархода Сулаймона привлекает внимание поклонников (видео)

Певец Фарход Сулаймон представил на платформе YouTube видеоклип на песню под названием «Ey dil». Новая композиция была тепло встречена слушателями, в социальных сетях и под клипом оставляют хорошие отзывы.

Хотя с момента премьеры видеоклипа прошло 10 дней, его уже посмотрели более 150 тысяч раз. Зрители положительно оценили смысл и исполнение песни, направив певцу свои теплые пожелания.

А какое впечатление на вас произвела песня «Ey dil» Фархода Сулаймона? Сколько баллов от 1 до 10 вы бы поставили этой песне?