Шахзода Мухаммедова удостоена нагрудного знака: «Настоящая победа скрывается за непрерывным трудом»

Актриса и дизайнер Шахзода Мухаммедова была удостоена очередной награды. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографии с нагрудным знаком.

Мухаммедова написала, что поделилась этими снимками с целью вдохновить более миллиона своих учеников и молодежь, интересующуюся сферой дизайна. Она подчеркнула, что для достижения успеха в профессиональной деятельности важны трудолюбие, воля и целеустремленность.

По мнению дизайнера, человек на пути к своей цели может столкнуться с различными трудностями и противостоять сомнениям окружающих. Однако упорный труд и действия в конечном итоге приносят свои плоды.

Шахзода Мухаммедова признала своих учеников близкими единомышленниками на пути искусства и дизайна. Она выразила уверенность, что в будущем многие из них будут удостоены высоких государственных наград. Актриса отметила, что ее ученики участвуют со своими показами в таких известных мировых центрах моды, как Париж, Милан и Москва. Их успехи на международной арене являются для Мухаммедовой особым источником гордости и радости.