Карина Капур и Шахрукх Кхан могут снова воссоединиться на экранах спустя 15 лет

Звезды Болливуда Карина Капур и Шахрукх Кхан могут вновь сняться вместе в одном проекте спустя 15 лет. Сообщается, что Карина примет участие в специальной музыкальной сцене под названием «Daddy Cool» в фильме «King», где главную роль исполняет Шахрукх Кхан.

По данным Pinkvilla, Карина снимется в этой песне вместе с Шахрукх Кханом в Южной Африке в конце этого месяца. Сообщается, что актриса выделила на съемки пять дней. Ожидается, что масштабная песня станет одной из важных музыкальных сцен фильма.

В сообщениях отмечается, что песня «Daddy Cool» была написана дуэтом Сачин-Джигар, и в ней также могут принять участие индийские и международные артисты. Однако имя зарубежного исполнителя пока не разглашается.

Карина Капур и Шахрукх Кхан ранее работали вместе в таких фильмах, как «И в печали, и в радости», «Ашока» и «Ra.One». Их последняя совместная работа была в 2011 году в фильме «Ra.One». Поэтому потенциальная встреча в «King» станет воссоединением актеров примерно через 15 лет.

Режиссером фильма «King» выступает Сиддхарт Ананд. Премьера фильма запланирована на 24 декабря 2026 года.