Зухра Солиева рассказала, как трудно избавиться от приклеившегося к ней ярлыка «скандальной актрисы»

·53·Культура
Зухра Солиева рассказала, как трудно избавиться от приклеившегося к ней ярлыка «скандальной актрисы»

Актриса, певица и телеведущая Зухра Солиева в интервью YouTube-каналу «Chotki TV» рассказала о своей творческой деятельности и образе, сложившемся у зрителей. В частности, она выразила сожаление по поводу того, что из-за роли в фильме «Бойвачча» многие воспринимают её и в реальной жизни как острую на язык, скандальную женщину.

Артистка отметила, что именно благодаря этому образу она стала известна широкой аудитории. После этого она начала получать множество предложений на различные мероприятия и свадьбы, что приносило и материальную выгоду. По этой причине некоторое время ей самой было выгодно продолжать эксплуатировать этот образ.

Однако Зухра Солиева призналась, что вовремя не объяснила зрителям, что это лишь сценический и экранный образ. По её словам, некоторые люди осознают, что в жизни она совсем другая, только после личного общения с ней.

Актриса добавила, что и сейчас в социальных сетях есть те, кто комментирует её внешность и даже манеру смеяться. Несмотря на это, она подчеркнула, что изменить сложившееся в сознании людей представление нелегко.

Зухра Солиева выразила желание продемонстрировать и другие грани своего творчества. По её мнению, возможность сыграть роли в исторических и крупных государственных кинопроектах выпадает не всем артистам. Тем не менее, актриса не теряет надежды проявить себя в будущем и в других образах.

Зухра СолиеваБойваччаChotki TVУзбекское киноискусство
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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