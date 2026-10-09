На шоу MrBeast 3 счастливых участника выиграли по 100 млн сумов (видео)

Всемирно известный блогер MrBeast сегодня, 9 октября, на проводимом им в Ташкенте шоу раздает участникам крупные денежные призы. В ходе организованных в столице игр три счастливых узбекистанца выиграли по 100 миллионов сумов. Призы вручал сам блогер.

Стало известно, что Ангелина Н., Асадбек З. и Джамшидхон З. в рамках шоу стали обладателями призов по 100 миллионов сумов. Таким образом, MrBeast всего за одно шоу распределил среди участников в общей сложности 300 миллионов сумов.

В социальных сетях распространяются видеоролики, запечатлевшие моменты вручения денежных премий и радость участников на мероприятии. На одном из видео можно увидеть, как один из участников взял пачку денег из коробки с деньгами и бросил ее в сторону других участников.

Шоу MrBeast в Ташкенте вызывает большой интерес среди местных зрителей.