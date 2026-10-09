На шоу MrBeast 3 счастливых участника выиграли по 100 млн сумов (видео)

·53·Культура
На шоу MrBeast 3 счастливых участника выиграли по 100 млн сумов (видео)

Всемирно известный блогер MrBeast сегодня, 9 октября, на проводимом им в Ташкенте шоу раздает участникам крупные денежные призы. В ходе организованных в столице игр три счастливых узбекистанца выиграли по 100 миллионов сумов. Призы вручал сам блогер.

Стало известно, что Ангелина Н., Асадбек З. и Джамшидхон З. в рамках шоу стали обладателями призов по 100 миллионов сумов. Таким образом, MrBeast всего за одно шоу распределил среди участников в общей сложности 300 миллионов сумов.

В социальных сетях распространяются видеоролики, запечатлевшие моменты вручения денежных премий и радость участников на мероприятии. На одном из видео можно увидеть, как один из участников взял пачку денег из коробки с деньгами и бросил ее в сторону других участников.

Шоу MrBeast в Ташкенте вызывает большой интерес среди местных зрителей.

MrBeastТашкентблогерыденежный приз
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Стало известно место встречи с MrBeast в ТашкентеСтало известно место встречи с MrBeast в ТашкентеСегодня 13:53YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)Сегодня 09:07MrBeast приедет в Ташкент: 200 фанатов смогут увидеть егоMrBeast приедет в Ташкент: 200 фанатов смогут увидеть его6 октября 19:53MrBeast поезжает также в Самарканд, Бухару и Хиву?MrBeast поезжает также в Самарканд, Бухару и Хиву?Сегодня 21:03МрБеаст установил рекорд, набрав 71,8 млн просмотров за суткиМрБеаст установил рекорд, набрав 71,8 млн просмотров за сутки5 октября 17:15YouTube резко ужесточает условия монетизацииYouTube резко ужесточает условия монетизации11 августа 14:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам