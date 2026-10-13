Команда MrBeast в Хиве: Ичан-кала может оказаться в центре внимания всего мира

Съемочная группа одного из самых популярных видеоблогеров мира MrBeast (Джимми Дональдсон) прибыла в Хорезмскую область. В настоящее время творческая группа ведет съемки в историческом центре Хивы — Ичан-кале.

Путешествие из Ташкента в Хиву

MrBeast посетил Узбекистан 9 октября. Это его первая поездка в Центральную Азию. Визит организован в сотрудничестве с Фондом развития культуры и искусства и Комитетом по туризму, основная цель — представление исторического и культурного наследия страны международной аудитории.

Изначально планировалось, что сам блогер посетит Ташкент и Самарканд. Его же съемочная группа продолжила путешествие и приступила к съемкам исторических памятников в Бухаре и Хиве. Во время визита в Ташкент MrBeast привлек внимание множества поклонников. Блогер признался, что поначалу недооценил свою популярность в Узбекистане. По его словам, тысячи фанатов следовали за его автомобилем.

Почему именно Ичан-кала?

Древняя Ичан-кала в Хиве в 1990 году была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Будучи одним из всемирно признанных исторических мест Узбекистана, эта территория включает такие уникальные архитектурные памятники, как Кальта-Минор, минарет Ислам-ходжи, Джума-мечеть и Кохна-Арк.

Древние стены, узкие улицы и сохранившиеся веками архитектурные памятники придают Ичан-кале уникальный облик. Именно поэтому данное место может вызвать большой интерес для видеопроектов международного масштаба.

Когда выйдет видео?

Пока нет официальной информации о том, когда именно будет продемонстрировано снимаемое видео и в каком формате оно готовится. Также не уточняется, в каких именно частях Ичан-калы съемочная группа ведет работы.

Тем не менее визит команды MrBeast в Хиву вызывает большой интерес с точки зрения популяризации богатого исторического наследия Узбекистана среди международной аудитории.