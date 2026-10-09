Стало известно место встречи с MrBeast в Ташкенте

Всемирно известный американский видеоблогер на YouTube Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, 9 октября встретится с фанатами в Ташкенте. Мероприятие организуется Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Об этом были опубликованы официальные данные.

В рамках встречи запланированы общение с блогером, различные игры и викторины, а победителям будут вручены подарки.

В мероприятии примут участие 200 человек старше 18 лет. Они будут выбраны случайным образом среди зарегистрированных заявок. Участие бесплатное, выбранным участникам будут отправлены детали мероприятия и персональный QR-код.

MrBeast известен своими видео с большими бюджетами, необычными челленджами и крупными денежными призами. Его визит в Ташкент является первой поездкой в Центральную Азию.

В связи с этим для блогера была организована специальная фан-зона на Уэстминстерской аллее в Ташкенте, соединяющей улицы Амира Темура и Шахрисабз.