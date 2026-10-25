Юлдуз Турдиева поделилась с поклонниками отрывком из своей новой песни «Тан Оласанми…» (видео)

Певица Юлдуз Турдиева поделилась на своей странице в социальных сетях коротким видеороликом новой песни. Отрывок композиции под названием «Тан Оласанми…» вызывает интерес у слушателей.

Оставив комментарий к видео, артистка обратилась к поклонникам с вопросом о любви.

«Есть ли среди нас те, кто признался в своей любви? А те, кто не признался? Придет день, и ты признаешься, что любил меня, глядя мне в глаза?» — написала певица.

Под опубликованным отрывком песни пользователи высказывают различные мнения. Если одни проявили интерес к новой композиции, то другие поддержали Юлдуз Турдиеву и пожелали ей творческих успехов.

Поклонники ждут полную версию песни.