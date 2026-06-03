Найдена двойник певицы Жасмин

В социальных сетях активно обсуждаются видео с девушкой, очень похожей на певицу Жасмин.

В следующем видео девушка рассказывает о своем сходстве с певицей Жасмин. По ее словам, окружающие постоянно сравнивают ее с Жасмин.

Многие пользователи отмечают, что ее внешность, черты лица и некоторые манеры напоминают известную певицу. Благодаря этому девушка за короткое время привлекла большой интерес в сети.