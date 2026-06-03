Найдена двойник певицы Жасмин

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Найдена двойник певицы Жасмин
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В социальных сетях активно обсуждаются видео с девушкой, очень похожей на певицу Жасмин.

В следующем видео девушка рассказывает о своем сходстве с певицей Жасмин. По ее словам, окружающие постоянно сравнивают ее с Жасмин.

Многие пользователи отмечают, что ее внешность, черты лица и некоторые манеры напоминают известную певицу. Благодаря этому девушка за короткое время привлекла большой интерес в сети.

Жасмин
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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Найдена двойник певицы Жасмин – Zamin.uz, 03.06.2026