Найдена двойник певицы Жасмин
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В социальных сетях активно обсуждаются видео с девушкой, очень похожей на певицу Жасмин.
В следующем видео девушка рассказывает о своем сходстве с певицей Жасмин. По ее словам, окружающие постоянно сравнивают ее с Жасмин.
Многие пользователи отмечают, что ее внешность, черты лица и некоторые манеры напоминают известную певицу. Благодаря этому девушка за короткое время привлекла большой интерес в сети.
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