Матъякуб Матчанов получил награду «Лучшая мужская роль» в Турции

На VI кинофестивале тюркского мира «Коркут Ата», проходящем в Стамбуле, народный артист Узбекистана Матъякуб Матчанов был признан победителем в номинации «Лучшая мужская роль». Актер удостоился этого признания за роль в фильме «Долг» (Farz) режиссера Сарвара Каримова.

Эта награда является не только достойной оценкой многолетней творческой деятельности и актерского мастерства Матъякуба Матчанова, но и важным достижением узбекского киноискусства на международной арене.

Искренне поздравляем Матъякуба Матчанова с этим успехом! Желаем ему новых побед и незабываемых ролей в дальнейшей творческой деятельности.

Для справки: Матъякуб Матчанов родился 26 ноября 1956 года в Ташкенте. Окончив школу, он поступил в Ташкентский театрально-художественный институт, мечтая стать актером. Впервые снялся в кино в 1980 году в фильме «Юность гения». После окончания учебы начал свою карьеру в 1985 году в театре имени «Ёш гвардия». Как актер, он завоевал внимание зрителей в качестве комедийного артиста после роли в фильме «Парень, не видевший базара».