«Манчестер Сити», уступивший на выезде «Ноттингем Форест» со счетом 1:3 в рамках Английской Премьер-лиги, подвергается резкой критике со стороны болельщиков и экспертов.

Из-за грубых ошибок в обороне в первом тайме Энцо Мареска был вынужден пойти на кардинальные изменения в составе уже в перерыве. В результате наш соотечественник Абдукодир Хусанов, начавший игру на позиции правого защитника, провел второй тайм на своей привычной позиции центрального защитника.

Авторитетное издание китйкстра.ко.ук, пристально освещающее деятельность «Манчестер Сити», проанализировало действия участников встречи и опубликовало итоговые оценки.

Действия Хусанова и проблемы в обороне: 5,5 балла

Тот факт, что молодой узбекский защитник провел два разных тайма, не остался без внимания экспертов: