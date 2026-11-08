Как выступил Хусанов в матче, где подопечные Марески оступились? (видео)

·84·Спорт
Как выступил Хусанов в матче, где подопечные Марески оступились? (видео)

«Манчестер Сити», уступивший на выезде «Ноттингем Форест» со счетом 1:3 в рамках Английской Премьер-лиги, подвергается резкой критике со стороны болельщиков и экспертов.

Из-за грубых ошибок в обороне в первом тайме Энцо Мареска был вынужден пойти на кардинальные изменения в составе уже в перерыве. В результате наш соотечественник Абдукодир Хусанов, начавший игру на позиции правого защитника, провел второй тайм на своей привычной позиции центрального защитника.

Авторитетное издание китйкстра.ко.ук, пристально освещающее деятельность «Манчестер Сити», проанализировало действия участников встречи и опубликовало итоговые оценки.

Действия Хусанова и проблемы в обороне: 5,5 балла

Тот факт, что молодой узбекский защитник провел два разных тайма, не остался без внимания экспертов:

  • Трудности на фланге (1-й тайм): Хусанову было непросто адаптироваться к высокой скорости соперников, особенно к физическому давлению Моргана Гиббс-Уайта, действовавшего на фланге. Это привело к созданию нескольких опасных моментов со стороны хозяев;

  • Надежность в центре (2-й тайм): После того как в перерыве тренер заменил Гехи и Гвардиола, Хусанов переместился в центр обороны и во втором тайме показал гораздо более стабильную, уверенную и хладнокровную игру. Эксперты оценили его действия в 5,5 балла.

Абдукодир ХусановМанчестер СитиАнглийская Премьер-лигаНоттингем Форест
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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