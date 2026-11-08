Нокаутирующий удар Диёрбека Отажонова в Саудовской Аравии потряс мир (видео)
На турнире Повер Слап 26, организованном в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд, состоялся по-настоящему драматичный и сенсационный бой с участием узбекского спортсмена.
Узбекский атлет Диёрбек Отажонов, выступающий в полутяжелой весовой категории, сразился с сильным американским соперником Кеалии Канекоа и одержал победу благодаря волевому нокауту, который привел зрителей в изумление.
От нокдауна к нокауту: ожесточенное противостояние в 1-м раунде
Согласно правилам боя, право первого удара досталось представителю США, и события развивались неожиданным образом:
Первый удар и нокдаун: После мощного удара Кеалии Канекоа Диёрбек Отажонов потерял равновесие и сначала оказался в состоянии нокдауна;
Железная воля: Получив тяжелый удар, узбекский атлет за считанные секунды полностью пришел в себя, успешно прошел проверку судей и показал готовность продолжить поединок;
Один сокрушительный удар: Когда очередь дошла до нашего соотечественника, Отажонов, собрав всю свою силу, нанес точный и сокрушительный удар по лицу соперника. Американский спортсмен не смог выдержать этот мощный удар, мгновенно оказался в глубоком нокауте, и бой завершился уже в первом раунде.
Ситуация в дивизионе и путь к чемпионскому поясу
Эта победа еще больше укрепит позиции нашего соотечественника в мировом рейтинге:
Место в рейтинге: До этого важного боя Диёрбек Отажонов занимал 7-е место в рейтинге полутяжелого веса лиги Повер Слап (его соперник Канекоа не входил в топ-10);
Следующая цель — пояс: Этот яркий нокаут приблизил узбекского атлета на шаг ближе к чемпионскому бою. В настоящее время чемпионский пояс Повер Слап в этой весовой категории принадлежит известному американскому спортсмену Рону Бате, и ожидается, что следующей целью Отажонова станет именно этот пояс.
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