Нокаутирующий удар Диёрбека Отажонова в Саудовской Аравии потряс мир (видео)

·64·Спорт
Нокаутирующий удар Диёрбека Отажонова в Саудовской Аравии потряс мир (видео)

На турнире Повер Слап 26, организованном в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд, состоялся по-настоящему драматичный и сенсационный бой с участием узбекского спортсмена.

Узбекский атлет Диёрбек Отажонов, выступающий в полутяжелой весовой категории, сразился с сильным американским соперником Кеалии Канекоа и одержал победу благодаря волевому нокауту, который привел зрителей в изумление.

От нокдауна к нокауту: ожесточенное противостояние в 1-м раунде

Согласно правилам боя, право первого удара досталось представителю США, и события развивались неожиданным образом:

  • Первый удар и нокдаун: После мощного удара Кеалии Канекоа Диёрбек Отажонов потерял равновесие и сначала оказался в состоянии нокдауна;

  • Железная воля: Получив тяжелый удар, узбекский атлет за считанные секунды полностью пришел в себя, успешно прошел проверку судей и показал готовность продолжить поединок;

  • Один сокрушительный удар: Когда очередь дошла до нашего соотечественника, Отажонов, собрав всю свою силу, нанес точный и сокрушительный удар по лицу соперника. Американский спортсмен не смог выдержать этот мощный удар, мгновенно оказался в глубоком нокауте, и бой завершился уже в первом раунде.

Ситуация в дивизионе и путь к чемпионскому поясу

Эта победа еще больше укрепит позиции нашего соотечественника в мировом рейтинге:

  • Место в рейтинге: До этого важного боя Диёрбек Отажонов занимал 7-е место в рейтинге полутяжелого веса лиги Повер Слап (его соперник Канекоа не входил в топ-10);

  • Следующая цель — пояс: Этот яркий нокаут приблизил узбекского атлета на шаг ближе к чемпионскому бою. В настоящее время чемпионский пояс Повер Слап в этой весовой категории принадлежит известному американскому спортсмену Рону Бате, и ожидается, что следующей целью Отажонова станет именно этот пояс.

Диёрбек ОтажоновPower SlapКеалии КанекоаЭр-Рияд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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