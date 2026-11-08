В Узбекистане снова родился ребенок весом 6 килограммов? (видео)

·33·Общество
В Узбекистане снова родился ребенок весом 6 килограммов? (видео)

В социальных сетях распространилось сообщение о том, что в одном из роддомов Узбекистана на свет появился малыш весом 6 килограммов. На видео, запечатлевшем этот момент, врач показывает ребенка, поднимая его. Из-за того, что его вес оказался значительно больше обычного, одежда, предназначенная для новорожденных, оказалась мала.

В видео врач говорит, что мать ребенка принесла ему вещи его старшего брата.

«Мать этого нашего малыша принесла ему детскую одежду его брата. Знала ведь, что он крупный. Мы не смогли найти для него чепчик, сами сделали», — с улыбкой говорит она.

Данное видео вызвало интерес у пользователей социальных сетей.

Узбекистанроддоммладенец
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Самаркандичка три года не может доказать в документах, что она живаСамаркандичка три года не может доказать в документах, что она жива9 сентября 16:46В Навои родились тройняшки: два мальчика и одна девочкаВ Навои родились тройняшки: два мальчика и одна девочка26 сентября 14:48В Андижане в одной семье родилось 4 четверняшекВ Андижане в одной семье родилось 4 четверняшек25 августа 13:17Раскрыта причина конфликта между Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом ЧимаевымРаскрыта причина конфликта между Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым8 сентября 23:49В Кашкадарье в больнице скончался 3-месячный младенец: начато расследованиеВ Кашкадарье в больнице скончался 3-месячный младенец: начато расследованиеСегодня 09:21В Андижане в одной семье родились пятерняшкиВ Андижане в одной семье родились пятерняшки6 июля 22:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Неподобающее поведение в общественном месте: Нилуфар Хамидова принесла извинения, дело передано в суд
Неподобающее поведение в общественном месте: Нилуфар Хамидова принесла извинения, дело передано в суд
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Женщина, прожившая 20 лет в ожидании мужа, приняла неожиданное решение в день его возвращения
Женщина, прожившая 20 лет в ожидании мужа, приняла неожиданное решение в день его возвращения
В Сангардаке ищут пропавшего 2-летнего ребенка: за помощь в поисках объявлено вознаграждение в 20 миллионов сумов
В Сангардаке ищут пропавшего 2-летнего ребенка: за помощь в поисках объявлено вознаграждение в 20 миллионов сумов
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»