В Узбекистане снова родился ребенок весом 6 килограммов? (видео)

В социальных сетях распространилось сообщение о том, что в одном из роддомов Узбекистана на свет появился малыш весом 6 килограммов. На видео, запечатлевшем этот момент, врач показывает ребенка, поднимая его. Из-за того, что его вес оказался значительно больше обычного, одежда, предназначенная для новорожденных, оказалась мала.

В видео врач говорит, что мать ребенка принесла ему вещи его старшего брата.

«Мать этого нашего малыша принесла ему детскую одежду его брата. Знала ведь, что он крупный. Мы не смогли найти для него чепчик, сами сделали», — с улыбкой говорит она.

Данное видео вызвало интерес у пользователей социальных сетей.