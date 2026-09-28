Лиса одержала историческую победу на МТВ ВМАс

Участница группы БЛАКПИНК Лиса одержала победу в номинации «Бест Поп» с песней «Дреам» на церемонии МТВ Видео Мусик Авардс (ВМАс) 2026 года. Таким образом, она стала первой азиатской и первой сольной К-поп исполнительницей, получившей награду в этой номинации.

Во время церемонии вручения награды Лиса растрогалась и прослезилась. Прежде всего она поблагодарила МТВ за эту премию. Певица подчеркнула, что «все ночные мечты» привели ее к сегодняшнему дню.

Лиса также отдельно поблагодарила своих поклонников. Она сказала, что без любви и поддержки своих фанатов, именуемых Лилиес, она не смогла бы достичь этого успеха.

В записи песни «Дреам» принял участие японский актер Кэнтаро Сакагути. Для Лисы это уже четвертая личная награда на МТВ ВМАс — ранее она побеждала в номинации «Бест К-поп» в 2022, 2024 и 2025 годах.