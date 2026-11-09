«Парк юрского периода» в реальности: в Индонезии дети превратили гигантскую змею в горку (видео)

·86·Мир
«Парк юрского периода» в реальности: в Индонезии дети превратили гигантскую змею в горку (видео)

Необычные кадры, снятые в Индонезии, привлекают внимание пользователей социальных сетей. На видео группа детей катается на гигантской змее, которая в несколько раз больше их самих, используя её как горку на детской площадке.

Те, кто увидел эту неожиданную сцену, сравнивают её со сценами из знаменитого фильма «Парк юрского периода». Ведь вид детей, беззаботно играющих на огромном пресмыкающемся, создаёт впечатление, будто события фантастического фильма стали реальностью.

На видео видно, как дети скользят по телу змеи и играют друг с другом. Их необычное занятие одновременно удивило и рассмешило окружающих. Некоторые интернет-пользователи в шутку отмечают, что для детей была найдена самая необычная горка.

Однако, несмотря на то, что со стороны это выглядит забавно, неосторожное обращение с дикими или крупными пресмыкающимися опасно. Поведение змеи трудно предсказать, поэтому повторять подобные игры с животными не рекомендуется.

Тем не менее, это необычное видео из Индонезии подарило интернет-пользователям неожиданное и незабываемое зрелище.

Индонезиязмеясоциальные сетивидео
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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