Как познакомились солисты группы «Хавас» Робияхон и Бехруз? Интересная история знакомства пары (видео)

Как выяснилось, Робияхон 18 лет, а Бехрузжону 21 год. Их знакомству поспособствовал Достон-ака. Однако, по словам парня, на самом деле они знали друг друга гораздо раньше.

Отношения, возраст и история знакомства солистов группы «Хавас» Робияхон и Бехрузжона вызывают интерес у пользователей социальных сетей. В распространившихся видеороликах сами молодые исполнители ответили на вопросы, интересующие поклонников.

«Мы с Робией знакомы давно. Мы выросли, видя друг друга в школе, и даже учились у одного педагога», — говорит Бехрузжон.

В ходе беседы также стало известно, что Бехрузжон является профессиональным скрипачом и победителем международных конкурсов.

Робияхон с юмором вспомнила, что Бехрузжон подал документы в тот же вуз, что и она. «Он даже подал документы в тот же институт, куда и я. Не давал мне покоя», — смеясь, ответила певица.