Дилшода Рустамджонова: «Говорили: такая некрасивая девушка, кто на ней женится»

Актриса и блогер Дилшода Рустамжонова в интервью изданию Даракчи рассказала о неприятных комментариях в адрес своей внешности. По её словам, однажды в такси она случайно услышала, как о ней отозвались как о «некрасивой девушке».

Вспоминая тот случай, актриса рассказала, что в то время она испытывала трудности с получением водительских прав и поэтому пользовалась такси. В ходе беседы она поделилась тем, как на неё повлияли мнения посторонних о её внешности, а также рассказала о своих взглядах на красоту.

«Однажды я села в такси. В то время получить права было мучением, у меня их ещё не было. И тогда я услышала фразу: “Такая некрасивая девушка, кто на ней женится?”. Не стесняясь, сказали это прямо мне в лицо. А перед кем я должна выглядеть красивой? Конечно, перед своим мужем. У меня нет намерения выглядеть красиво и неповторимо для вас, одеваться вычурно, носить туфли на высоком каблуке или наращивать ресницы», — сказала Рустамжонова.

По мнению актрисы, внешность человека не должна оцениваться другими. Она подчеркнула, что не считает себя обязанной нравиться всем, а самое главное — чувствовать себя комфортно и ощущать любовь близкого человека.