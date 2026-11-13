Дилшода Рустамджонова: «Говорили: такая некрасивая девушка, кто на ней женится»

1 мин чтения94
Дилшода Рустамджонова: «Говорили: такая некрасивая девушка, кто на ней женится»

Актриса и блогер Дилшода Рустамжонова в интервью изданию Даракчи рассказала о неприятных комментариях в адрес своей внешности. По её словам, однажды в такси она случайно услышала, как о ней отозвались как о «некрасивой девушке».

Вспоминая тот случай, актриса рассказала, что в то время она испытывала трудности с получением водительских прав и поэтому пользовалась такси. В ходе беседы она поделилась тем, как на неё повлияли мнения посторонних о её внешности, а также рассказала о своих взглядах на красоту.

«Однажды я села в такси. В то время получить права было мучением, у меня их ещё не было. И тогда я услышала фразу: “Такая некрасивая девушка, кто на ней женится?”. Не стесняясь, сказали это прямо мне в лицо. А перед кем я должна выглядеть красивой? Конечно, перед своим мужем. У меня нет намерения выглядеть красиво и неповторимо для вас, одеваться вычурно, носить туфли на высоком каблуке или наращивать ресницы», — сказала Рустамжонова.

По мнению актрисы, внешность человека не должна оцениваться другими. Она подчеркнула, что не считает себя обязанной нравиться всем, а самое главное — чувствовать себя комфортно и ощущать любовь близкого человека.

Вам понравилась статья?
Charos«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Культура