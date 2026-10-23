Выступление Ханде Эрчел на английском языке в Дубае вызвало бурные обсуждения в соцсетях (видео)
В социальных сетях широко обсуждаются видеоролики, на которых турецкая актриса Ханде Эрчел выступает на английском языке на мероприятии итальянского ювелирного бренда Pomellato в Дубае. Ее речь вызвала противоречивые мнения среди пользователей.
В то время как одни положительно оценили выступление актрисы на английском, другие подвергли критике ее произношение. Таким образом, уровень владения иностранным языком у Эрчел вновь оказался в центре обсуждений.
В апреле 2025 года Ханде Эрчел была объявлена глобальным амбассадором бренда Pomellato. В рамках этого сотрудничества актриса принимает участие в международных мероприятиях и рекламных кампаниях.
Ранее также появлялись сообщения о том, что Эрчел отправится в Лондон с целью улучшить свой английский и научиться писать сценарии. Это расценивалось как один из шагов, направленных на развитие ее карьеры на международной арене.
Однако на данный момент нет дополнительных подтвержденных данных о точной дате мероприятия в Дубае, полном содержании речи и процессе обучения актрисы в Лондоне.
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