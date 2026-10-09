Ханде Эрчел станет главной звездой международного фильма, съемки которого пройдут в Германии

Известная турецкая актриса Ханде Эрчел примет участие в международном кинопроекте. Она исполнит главную роль в новой драматической картине иранского режиссера Надера Сайвара под названием «Диаспора». Об этом сообщило американское издание Deadline.

События фильма происходят в Германии. Ханде Эрчел сыграет женщину по имени Мерве, которая после потери мужа пытается начать новую жизнь с 12-летним сыном. Пытаясь заново наладить свою жизнь, героиня сталкивается с неожиданными трудностями, несправедливостью и вынуждена бороться с различными стереотипами в обществе.

В проекте также примет участие немецкий актер Мориц Бляйбтрой. Съемки фильма планируется начать в начале 2027 года в Германии.

«Диаспора» может стать новым этапом в карьере Ханде Эрчел на международной киноарене. Появление актрисы перед международной аудиторией в драматическом образе еще больше подогревает интерес к проекту.