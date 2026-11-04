Мошенник, представившийся участником БТС Чимином, выманил у 68-летней женщины 55 тысяч долларов

68-летняя пенсионерка из Бразилии стала жертвой интернет-мошенника и лишилась почти 55 тысяч долларов США. Около четырех месяцев она переписывалась с человеком, который выдавал себя за участника южнокорейской группы БТС Чимина.

Сообщается, что мошенник регулярно отправлял женщине нежные сообщения, убеждая её в том, что между ними завязались романтические отношения. Войдя в доверие, он заявил, что отправил ей ценные подарки, но они были задержаны на таможне. После этого он попросил у женщины деньги, якобы необходимые для оплаты таможенных пошлин, чтобы забрать посылки.

Поверив словам афериста, пенсионерка взяла крупные кредиты и займы в банках, чтобы отправить деньги. В результате её общий ущерб составил около 300 тысяч бразильских реалов, что эквивалентно 55 тысячам долларов США.

Поняв позже, что её обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время гражданская полиция Сан-Паулу проводит расследование с целью установления преступной группы, стоящей за этим мошенничеством.