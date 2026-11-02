Неймар с дочерьми на концерте БТС: визит футбольной звезды привлек внимание фанатов

Бразильская футбольная звезда Неймар вместе со своей семьей посетил концерт популярной южнокорейской группы БТС. Кадрами с концерта в Сан-Паулу, где выступали артисты, футболист поделился на своей странице в Instagram.

На фотографиях и видео, распространившихся в социальных сетях, запечатлено, как Неймар смотрит концерт вместе со своими дочерьми. Появление футболиста среди фанатов на стадионе и то, как он проводит время с семьей на музыкальном мероприятии, привлекло внимание многих.

Этот визит вызвал различные предположения среди интернет-пользователей. Некоторые предположили, что Неймар мог пойти на концерт, потому что его дочери любят группу БТС. Другие же приветствовали тот факт, что футболист проявил интерес к творчеству знаменитой группы и посетил такое мероприятие вместе с семьей.

Тот факт, что Неймар лично опубликовал фотографии с концерта в социальных сетях, также не остался без внимания фанатов. Его подписчики в комментариях обмениваются мнениями о семейных моментах и музыкальном вкусе футболиста.

Таким образом, Неймар, известный своими выступлениями на поле, на этот раз оказался в центре обсуждений не из-за футбола, а благодаря семейному визиту на концерт БТС.