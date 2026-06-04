В Малайзии обезьяны «осадили» Чеченку (видео)

·186·Культура
В Малайзии обезьяны «осадили» Чеченку (видео)

Блогер Гулзода Абдуллаева, известная под псевдонимом «Чеченка», поделилась в своем Инстаграм-аккаунте видео, запечатлевшим забавный и необычный случай, произошедший с ней во время путешествия по Малайзии.

На видео она кормит бананами обезьян вместе с сыном. Однако ситуация неожиданно меняется: увидев бананы, обезьяны окружают их и начинают вести себя так, будто затевают «драку».

Одна из обезьян даже забирается блогеру на плечо, а затем на голову. Чеченка сначала дает ей один банан, чтобы та спустилась, но обезьяна не слезает. В итоге ей приходится дать еще один банан, и только получив два фрукта, обезьяна наконец спускается вниз.

От этой ситуации блогер одновременно и испугалась, и рассмеялась. Другие обезьяны также пытаются забраться на нее в надежде получить банан, и ей приходится «успокаивать» их фруктами.

Ее сын, находящийся рядом, сильно пугается и даже отказывается кормить обезьян. В видео также запечатлено, как одна из маленьких обезьянок забирается на него.

Окружающие наблюдали за происходящим с улыбкой, а пользователи социальных сетей тепло встретили видео, оставляя в комментариях содержательные и забавные мнения.

МалайзияГульзод АбдуллаеваЧеченкаInstagram
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Кто из творческих людей пожелал Ойбеку и Нигоре пятерых детей на свадьбе?Вчера, 17:51Улугбек Кодиров исполнил новый хит на казахском языкеВчера, 15:44Лил Хурамов раскрыл причину смены цвета волосВчера, 13:28Видео с Райхон в метро вызвало ажиотаж в сети спустя 25 летВчера, 12:48Севинч Исмоилова награждена нагрудным знаком «Фидокори маданият ва санъат»Вчера, 11:26Вернется ли Адхам Солиев в искусство? Певец ответилВчера, 10:31
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Юлдуз Усмонова откровенно рассказала, какой старушкой она будет в 80 лет
Озода Нурсаидова «взорвала» сеть треком «То‘йлар муборак» — клип быстро стал популярным (видео)
Жених, дарящий деньги певице Каниза, стал предметом обсуждения в сети (видео)
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Сколько зарабатывает в Instagram Фатима Назарова, известная по образу «Сохибы»?
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Рано Шодиева показала подводный мир Китая (видео)
В Малайзии обезьяны «осадили» Чеченку (видео) – Zamin.uz, 04.06.2026