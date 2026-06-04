В Малайзии обезьяны «осадили» Чеченку (видео)

Блогер Гулзода Абдуллаева, известная под псевдонимом «Чеченка», поделилась в своем Инстаграм-аккаунте видео, запечатлевшим забавный и необычный случай, произошедший с ней во время путешествия по Малайзии.

На видео она кормит бананами обезьян вместе с сыном. Однако ситуация неожиданно меняется: увидев бананы, обезьяны окружают их и начинают вести себя так, будто затевают «драку».

Одна из обезьян даже забирается блогеру на плечо, а затем на голову. Чеченка сначала дает ей один банан, чтобы та спустилась, но обезьяна не слезает. В итоге ей приходится дать еще один банан, и только получив два фрукта, обезьяна наконец спускается вниз.

От этой ситуации блогер одновременно и испугалась, и рассмеялась. Другие обезьяны также пытаются забраться на нее в надежде получить банан, и ей приходится «успокаивать» их фруктами.

Ее сын, находящийся рядом, сильно пугается и даже отказывается кормить обезьян. В видео также запечатлено, как одна из маленьких обезьянок забирается на него.

Окружающие наблюдали за происходящим с улыбкой, а пользователи социальных сетей тепло встретили видео, оставляя в комментариях содержательные и забавные мнения.