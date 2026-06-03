США и Иран обменялись ударами, аэропорт Кувейта стал мишенью

·197·Мир
США и Иран обменялись ударами, аэропорт Кувейта стал мишенью

Военные США сообщили, что в течение ночи наносили удары по Ирану в целях «самообороны». Кроме того, американская сторона заявила об уничтожении баллистических ракет и дронов, запущенных по странам Персидского залива и кораблям.

По данным Центрального командования США (КЭНТКОМ), удары по целям на острове Кешм в Ормузском проливе были нанесены в ответ на попытки Ирана осуществить атаки по всему Ближнему Востоку.

КЭНТКОМ сообщило, что Иран запустил две ракеты по Кувейту и три по Бахрейну, все они были уничтожены или распались в воздухе. Иран, в свою очередь, заявил, что в ответ атаковал ракетами и дронами базы США и вертолеты на территории одной из стран региона.

По сообщению властей Кувейта, в результате удара дронов один человек погиб, более 60 получили ранения. В результате атаки пострадали международный аэропорт и другие здания.

Представители Министерства обороны Кувейта оценили этот инцидент как «преступную агрессию Ирана». Министерство иностранных дел страны также сообщило о повреждении дипломатических представительств и объектов инфраструктуры.

Наряду с этим США сообщили о нанесении удара по центру управления иранских военных на острове Кешм. Также были уничтожены три ударных дрона, летевших в сторону гражданских судов в региональных водах.

Эти события произошли в момент приостановки переговоров о прекращении огня между США и Ираном. Обсуждения соглашения между сторонами пока не приносят результатов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет достичь соглашения. По его словам, Иран согласился не обладать ядерным оружием. В то же время МИД Ирана подчеркнул, что Вашингтон в ходе переговоров постоянно выдвигает новые и противоречивые требования.

СШАИранКувейтБахрейнДональд ТрампЦенткомКешм
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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