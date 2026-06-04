858 стаканов из 31 страны: уникальный рекорд Гиннесса

57-летний мужчина из Индии снова попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей необычной и впечатляющей коллекции. Он стал обладателем 858 различных бумажных стаканчиков объемом от 5 до 500 мл, собранных в 31 стране мира.

По его словам, это увлечение началось с простого детского любопытства. Со временем эта привычка превратилась в настоящую жизненную страсть и огромную коллекцию. Мужчина собирал бумажные стаканчики в каждой посещенной стране как уникальный сувенир.

Ранее он уже устанавливал рекорд Гиннесса: в 2013 году его признали обладателем самой крупной коллекции, состоящей из 5986 телефонных карт. Это показывает, что его интерес к коллекционированию с годами только расширялся, сделав его уникальной личностью в мире.

Сегодня его коллекция привлекает внимание не только количеством, но и тем, что отражает культуру разных стран.