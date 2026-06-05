Безводье в Сахаре привело к гибели 49 человек

В пустыне Сахара на севере Нигера из-за поломки грузовика от жажды погибли как минимум 49 человек. Выжили только два пассажира, которые пешком добрались до района Ассамака и сообщили властям. Об этом сообщает BBC.

По данным источников, погибшие возвращались после участия в религиозной церемонии в Мали. Их грузовик сломался и остановился в районе недалеко от границы Нигера и Алжира.

По словам официальных лиц, пассажиры не смогли добраться до пограничного пункта Ассамака, расположенного более чем в 80 километрах, в течение нескольких дней. Они оказались в условиях экстремальной жары и нехватки воды. Водитель и пассажиры несколько раз пытались починить машину, но безуспешно.

Позже спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили множество тел вокруг и под остановившимся грузовиком. Погибшие были похоронены в братских могилах силами спасательных групп, направленных местными властями.

Во время спасательной операции группа, возвращавшаяся из этого района, столкнулась с еще одним сломанным грузовиком. В нем находилось более 60 человек, которые провели три дня в пустыне из-за разрядки аккумулятора.

Представители правительства Нигера подчеркнули, что эта трагедия вновь демонстрирует опасности миграционных путей через Сахару и то, что молодежь вынуждена отправляться в опасные путешествия в поисках средств к существованию в тяжелых условиях.