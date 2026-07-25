Мяч, забитый Марадоной рукой «Божьей руки» и «Гол века», выставлен на аукцион (видео)

Знаменитый мяч Адидас Азтека, использовавшийся в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года между сборными Аргентины и Англии, выставили на аукцион Херитаге. Именно этим мячом Диего Марадона сначала забил гол, вошедший в историю под названием «Рука Бога», а четыре минуты спустя, обыграв нескольких соперников, стал автором легендарного «Гола века» в истории футбола. Об этом сообщает «Мй Селдон».

Фраза «Рука Бога» (Ла Мано де Диос / Ханд оф Год) используется неспроста.

В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в матче против Англии Марадона отправил мяч в ворота рукой. Судья не заметил этот эпизод и засчитал гол. После матча Марадона заявил:

«Гол был забит не головой Марадоны, а рукой Бога», — сказал он.

После этого данный гол прославился на весь мир под названием «Рука Бога».

Несмотря на то, что прошло почти 40 лет, ценность мяча не упала. Торги на аукционе начинаются с 2,5 миллиона долларов, и организаторы планируют продать его сумму до 10 миллионов долларов.

Для информации, этот мяч был продан в 2022 году за 2,37 миллиона долларов. Если на этот раз найдется покупатель по ожидаемой цене, он может стать даже более дорогим спортивным сувениром, чем футболка Марадоны с того матча, которая была продана за 9,2 миллиона долларов.

Напомним, Диего Армандо Марадона считается одним из величайших футболистов, оставивших неизгладимый след в истории футбола. Он родился 30 октября 1960 года недалеко от Буэнос-Айреса и скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.