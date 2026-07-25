Япония депортировала еще двух граждан Узбекистана, находившихся в стране нелегально

Агентство по иммиграционным службам Японии депортировало еще двух граждан Узбекистана, незаконно проживавших в стране. Об этом сообщило посольство Узбекистана в Японии.

Отмечается, что один из граждан въехал в Японию по визе технического стажера, однако не покинул страну по истечении срока ее действия и впоследствии был задержан правоохранительными органами. Второй гражданин въехал по краткосрочной визе, остался в стране нелегально после истечения срока ее действия и был арестован.

Власти Японии в очередной раз напомнили, что при выявлении случаев нелегального проживания или работы такие лица подлежат депортации. Гражданам также рекомендовано не верить необоснованным и вводящим в заблуждение предложениям вроде «в Японии можно свободно работать».

Кроме того, подчеркивается, что подача необоснованного заявления на получение статуса беженца не дает права на пребывание в стране, а напротив, после получения отказа может стать причиной депортации.