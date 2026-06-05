Зеленский прокомментировал последнее заявление Владимира Путина...

·204·Мир
Зеленский прокомментировал последнее заявление Владимира Путина...

Дистанционные и острые дипломатические споры между лидерами двух соседних государств продолжаются на новом этапе. После высказываний президента России Владимира Путина в рамках Санкт-Петербургского международного форума президент Украины Владимир Зеленский также не остался в стороне. В текущем году 5 июня лидер Украины опубликовал решительный и ожидаемый ответ на слова главы Кремля через свой официальный Телеграм-канал.

По словам украинского лидера, официальные лица Москвы по-прежнему считают приоритетным продолжение военных действий вместо мирных переговоров и установления стабильности.

«Слабый ответ» и разочарование мирового сообщества

В своем заявлении Владимир Зеленский оценил ответ российской стороны как «слабый и неэффективный» для переговорного процесса, а также отметил, что это выступление оскорбило многих наблюдателей на международной арене.

  • Отсутствие желания прекратить войну: По мнению Зеленского, Кремль не хочет менять существующую ситуацию, и этот конфликт выгоден только политическим кругам, получающим большую прибыль от войны.

  • Призыв к усилению экономического давления: «Сегодня все, кто там стоял, были очень довольны и улыбались. Значит, необходимо еще больше ограничить финансовые возможности России и максимально усилить международное давление на нее», — добавил лидер Украины.

  • Выражение благодарности: В завершение обращения президент Украины выразил благодарность всем глобальным партнерам, поддерживающим Киев в этот сложный период и выступающим за настоящий справедливый мир.

От открытого письма до «переливания из пустого в порожнее»: хронология двухдневного политического противостояния

Эта горячая полемика между двумя лидерами произошла за короткое время и оказалась в центре внимания мировых СМИ. Развитие событий наблюдалось в следующей последовательности:

Дата и время

Шаги и заявления сторон

Ключевая идея и содержание

4 июня

Открытое письмо Зеленского

Украина заявила о способности резко повысить цену военных действий для России, но предложила провести личную встречу с Путиным лицом к лицу с целью прекращения войны.

5 июня (днем)

Ответное заявление Путина

Глава Кремля заявил, что никогда не избегал встреч, но считает бесплодные разговоры «переливанием из пустого в порожнее». В письме отмечались элементы грубости и отсутствие смысла в диалоге.

5 июня (вечером)

Ответ Зеленского

Заявил, что российская сторона снова выбрала путь войны и продемонстрировала миру нежелание мира, призвал усилить экономические санкции.

Комментарий Замин: В то время как за океаном начинаются крупные футбольные турниры и блеск Чемпионата мира, геополитический кризис на европейской арене вступает в новую и сложную фазу. То, чему мы стали свидетелями 4–5 июня — «открытое письмо» и резкие «ответы» на него — показывает полную утрату доверия между сторонами. Становится очевидным, что настоящие мирные переговоры не начнутся в ближайшее время, пока одна сторона требует усиления экономического и военного давления, а другая апеллирует к легитимности и условиям.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияСанкт-Петербург
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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