Вопрос автономности на рынке смартфонов остается одной из самых болезненных тем. Однако китайские технологические гиганты, похоже, взялись за радикальное решение этой проблемы. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, один из китайских брендов работает над смартфоном с рекордным аккумулятором емкостью 10 000 мАч, который может перевернуть рынок устройств среднего сегмента. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Ожидается, что это устройство удивит не только своей мощностью, но и техническими характеристиками. По имеющимся данным, новая модель будет оснащена плоским ОЛЭД-дисплеем с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 1,5К. Также сообщается, что в него будет установлен процессор Qualcomm «8-й серии». Это свидетельствует о том, что устройство будет не только долго работать, но и обладать высокой производительностью.

Huawei Nova 16 SE или Энджой 90?

Хотя инсайдеры пока не раскрывают, какому именно бренду принадлежит этот «энергетический монстр», многие аналитики предполагают, что речь идет о Huawei . В частности, еще один авторитетный источник, Фиксед Фокус Дигитал, сообщил, что компания готовит к презентации новую модель Huawei Nova 16 SE. Предполагается, что именно эта модель или новый представитель серии Энджой 90 может получить рекордную батарею.

Информация о Huawei Nova 16 SE указывает на то, что в этой серии впервые ожидается использование мультиспектрального датчика изображения. Эта технология позволяет передавать цвета более точно и естественно. Ожидается, что цена устройства составит от 2000 до 3000 юаней (примерно 280–420 долларов США), что сделает его серьезной угрозой для конкурентов в среднем классе.

Стали известны и некоторые детали внешнего вида нового смартфона. Сообщается, что он поступит в продажу в черном, белом, синем и оранжевом цветах. Как пишет издание иксбт.ком, если эта информация подтвердится, Huawei может значительно укрепить свои позиции на рынке и стать основным выбором для пользователей, которые устали зависеть от зарядного устройства.

Стоит отметить, что Digital Chat Station является надежным источником, который ранее одним из первых точно раскрыл характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также информацию о дисплее Realme GT 7 Pro. Фиксед Фокус Дигитал известен своими данными о цветах iPhone 16 и компьютерной версии операционной системы HarmonyOS. Поэтому эти инсайды оцениваются как близкие к реальности.

Появление такого устройства имеет большое значение и для рынка Узбекистана. Продукция Huawei, особенно серия Nova, популярна среди молодежи благодаря своему дизайну и камере. Батарея емкостью 10 000 мАч, несомненно, создаст беспрецедентное удобство, особенно в дальних поездках и для активных пользователей социальных сетей.