Челси приобрел Моргана Роджерса за рекордную сумму: фактор Хаби Алонсо и Коула Палмера

Лондонский клуб «Челси» совершил очередной громкий трансфер. Нападающий «Астон Виллы» Морган Роджерс присоединился к «аристократам» за 117 миллионов фунтов стерлингов. Эта сделка стала самым дорогим трансфером в истории британского футбола. По сообщению Goal.com, ключевую роль в принятии решения футболистом сыграли новый главный тренер команды Хаби Алонсо и его близкий друг Коул Палмер. Об этом Goal.com сообщает.

22-летний футболист подписал с лондонским клубом семилетний контракт, рассчитанный до 2033 года. По сумме трансфера он обошел Мойсеса Кайседо (115 млн фунтов) и Эллиота Андерсона (116 млн фунтов), установив новый рекорд клуба и страны. По словам Роджерса, тактические беседы с Хаби Алонсо развеяли все его сомнения относительно будущего.

Хаби Алонсо и тактическая свобода

В своем первом интервью Морган Роджерс рассказал, почему выбрал именно проект «Челси». Он отметил, что стиль игры Хаби Алонсо и тактическая свобода, которую тренер предоставляет игрокам на поле, полностью соответствуют его взглядам. «Я несколько раз общался с тренером, его философия футбола и то, как он видит мою роль на поле, были очень важны. Для меня большая честь стать частью его проекта», — говорит футболист.

К слову, в профессиональной карьере Роджерса в последние годы наблюдается стремительный рост. Перейдя из «Мидлсбро» в «Астон Виллу», нападающий под руководством Унаи Эмери вышел на уровень настоящей звезды. Его яркая игра в составе сборной Англии на чемпионате мира 2026 года, в частности, результативные действия в полуфинале против Аргентины, привлекли внимание скаутов «Челси».

Дружеские узы с Коулом Палмером

Еще один важный аспект трансфера — дружба между Морганом Роджерсом и Коулом Палмером. Оба футболиста вместе обучались в академии «Манчестер Сити» и с 14 лет выступали вместе за юношеские сборные Англии. Роджерс рассказал, что во время переговоров Палмер постоянно звонил ему и убеждал перейти в лондонскую команду.

«Мы всегда мечтали играть в одной команде с Коулом. Он писал мне сообщения без остановки, пока трансфер не был оформлен. Тренироваться и выходить на поле каждый день со своим лучшим другом — это самое потрясающее чувство для футболиста», — добавил Роджерс. Ожидается, что теперь этот дуэт станет основной силой атакующей линии «Челси».

Этот трансфер может существенно повлиять на расстановку сил в Английской Премьер-лиге. «Челси» продолжает усиливать состав молодыми и талантливыми игроками. Универсальность Роджерса — его способность одинаково эффективно играть как в центре, так и на флангах — откроет для Хаби Алонсо широкие тактические возможности в новом сезоне.