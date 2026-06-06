Собаку с 1,5 млн подписчиков украли и продали в ресторан

·174·Мир
Собаку с 1,5 млн подписчиков украли и продали в ресторан

В Китае стало известно, что бордер-колли по кличке Чутуо, имеющий 1,5 миллиона подписчиков в социальных сетях, был украден и продан в ресторан на мясо. Инцидент произошел, пока его хозяин Го был в поездке.

На записях с камер видеонаблюдения было зафиксировано, как двое мужчин увозили собаку на электрическом скутере. Хозяин Чутуо, подчеркнув, что на питомце были ошейник и ГПС-трекер, обратился в полицию. После двух недель поисков подозреваемый был найден. По его словам, он принял собаку за бродячую и продал ее в местный ресторан всего за 180 юаней (около 28 долларов). К тому времени животное уже было забито и съедено.

В настоящее время по факту происшествия ведется расследование. Этот случай вызвал широкое обсуждение в китайских социальных сетях и вновь вывел на повестку дня дискуссии об ужесточении законов о защите животных.

КитайЧутуБордер-коллиГо
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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