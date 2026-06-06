Кража ювелирных изделий, провалившаяся за секунды

·284·Мир
Кража ювелирных изделий, провалившаяся за секунды

Этот инцидент, произошедший в ювелирном магазине, был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На записи видно, как женщина и мужчина, вошедшие в качестве клиентов, хватают одно из драгоценных украшений и пытаются тайно его вынести.

Однако продавец магазина, быстро заметивший ситуацию, действует очень оперативно и мгновенно срывает план мошенников. Он рукой преграждает путь драгоценности, не позволяя ее украсть.

Поняв, что их план провалился, женщина и мужчина, не вступая в препирательства с сотрудником магазина, быстро покидают место происшествия. Хотя инцидент произошел за короткое время, его видео вызвало широкое обсуждение в социальных сетях.

Покупатели и продавец стоят у витрины в ювелирном магазине.

Данный случай еще раз продемонстрировал, насколько важны бдительность и оперативность в магазинах.

Ювелирный магазин
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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