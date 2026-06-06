ОАЭ осуждают атаки Ирана на Кувейт

·62·Мир
ОАЭ осуждают атаки Ирана на Кувейт

Объединенные Арабские Эмираты решительно осуждают атаки дронов и ракет, совершенные Ираном против Кувейта. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел страны.

В заявлении подчеркивается, что эти действия являются грубым нарушением суверенитета Кувейта и создают серьезную угрозу безопасности и стабильности страны.

ОАЭ выразили полную солидарность с Кувейтом и заявили о поддержке всех мер, направленных на обеспечение его безопасности.

Кроме того, министерство отметило важность сохранения безопасности в регионе, недопущения дальнейшей эскалации ситуации и строгого соблюдения норм международного права.

Напомним, 3 июня сообщалось об атаках дронов и ракет на международный аэропорт Кувейта и ряд гражданских объектов. В результате инцидента один человек погиб, несколько получили ранения, инфраструктуре был нанесен ущерб.

Объединённые Арабские ЭмиратыИранКувейт
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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