Дональд Трамп сделал жесткое заявление о мирном соглашении с Ираном

·51·Мир
Дональд Трамп сделал жесткое заявление о мирном соглашении с Ираном

Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и дипломатические баталии между крупными державами находятся в центре внимания мировой общественности. Лидер США Дональд Трамп категорично заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден безоговорочно принять любое мирное соглашение, достигнутое между Вашингтоном и Тегераном. В эксклюзивном интервью одному из самых влиятельных изданий мира, Финанкиал Тимес глава Белого дома особо подчеркнул, что решающее слово и важные решения в международных отношениях, связанных с Ираном, принимаются исключительно Соединенными Штатами Америки.

С подробностями ситуации в регионе, политической позицией Белого дома и ключевыми деталями скрытых переговоров с Тегераном вы можете ознакомиться в следующей специальной интегрированной таблице:

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И ПОЗИЦИЯ США

Государства и лидеры

Предпринимаемые действия и заявления

Основные условия дипломатических переговоров

Дональд Трамп


(Президент США)

«Все решения принимаю лично я. Лидер Израиля (Нетаньяху) не является лицом, принимающим решения в этом процессе.»

Если переговоры завершатся неудачей, Вашингтон не исключает варианта применения военной силы.

Биньямин Нетаньяху


(Премьер-министр Израиля)

Вынужден подчиниться любому мирному договору, который, как ожидается, будет подписанмежду Вашингтоном и Тегераном.

Иран нанес удар в ответ на атаку Израиля по позициям «Хезболлы» в Ливане.

Исламская Республика Иран

Назвала ракетные удары по Израилю просто «предупреждением» и заявила, что не хочет войны.

США требуют от Тегерана полного и необратимого отказа от программы создания ядерного оружия.

По мнению Трампа, недавние ракетные удары Ирана по территории Израиля не дали никаких практических результатов и этот факт никоим образом не может изменить планы Вашингтона по достижению мира через дипломатический диалог.

Закулисные соглашения и ожидаемый результат

Согласно данным, в конце мая этого года представители США и Ирана были очень близки к разработке проекта предварительного мирного соглашения о прекращении вооруженных столкновений. Авторитетное издание Аксиос сообщает, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, что стороны смогли достичь общего понимания по многим спорным вопросам. Однако окончательный документ еще не подписан. Такое развитие событий служит ключевым фактором в обеспечении безопасности и стабильности не только в двух странах, но и во всем регионе Ближнего Востока.

Комментарий Замин: Это заявление Дональда Трампа в очередной раз продемонстрировало его решимость и верность слову во внешней политике. Возложение обязательства по принятию соглашений даже на ближайшего союзника, такого как Израиль, свидетельствует о серьезном намерении Белого дома предотвратить крупную войну в регионе. Не закрывать дверь для дипломатических переговоров даже на фоне ракетных атак Ирана — это проявление большой политической воли. Мир на Ближнем Востоке жизненно необходим для мировой экономики и безопасности, как вода и воздух. Надеемся, что стороны вскоре придут к окончательному соглашению, и в регионе развеется флаг мира. Ведь у войны никогда не бывает победителей!

Следите за самыми резонансными заявлениями в мировой политике, деталями скрытых соглашений между США и Ираном, а также самыми горячими новостями на международной арене всегда вместе с нами на страницах Замин!

Дональд ТрампИранИзраильБиньямин НетаньяхуFinancial Times
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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