Дебаты вокруг отношений США и Ирана, находящихся в центре мировой политической сцены, продолжаются на новом этапе. Лидер Белого дома Дональд Трамп в эксклюзивном интервью авторитетному НБК Невс выступил с заявлениями, которые вряд ли понравятся официальным лицам Тегерана, но отражают жесткую позицию Вашингтона. По его словам, вопрос смягчения экономических ограничений, введенных против Исламской Республики, или разморозки миллиардов долларов государственных активов за рубежом сейчас вообще не стоит на повестке дня. Трамп особо отметил, что отмена санкций не является подарком для начала переговоров, а станет окончательным результатом, зависящим от будущих позитивных действий Тегерана.

Вы можете подробно ознакомиться с сенсационными мнениями лидера Белого дома по ядерной программе Ирана, ливанскому кризису и ожидаемым тайным встречам в следующей специальной интегрированной таблице:

СТРАТЕГИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

Основные направления переговоров Позиция лидера Белого дома Дональда Трампа Ситуация в Тегеране и на региональном фронте Экономические ограничения и активы «Если они будут вести себя достойно и делать хорошие дела, мы поговорим об этом позже. Снятие ограничений — не первоначальное условие». Разморозка средств критически важна для экономики Ирана, но США не намерены снижать давление. Ливанский кризис и «Хезболла» «Я хочу, чтобы жизнь в Ливане улучшилась. Удары Израиля по «Хезболле» должны быть более точными и целенаправленными». Ливанский вопрос не является обязательным условием для краткосрочного соглашения с США. Отношения с высшим руководством Трамп не исключил возможности прямой встречи с будущим преемником высшего лидера Ирана Муджтабой Хаменеи. Белый дом, скорее всего, точно знает, где сейчас находится Муджтаба Хаменеи, но держит это в секрете.

Хотя представители двух стран близки к согласованию предварительного проекта по прекращению вооруженных конфликтов, Вашингтон продолжает настаивать на полном отказе Тегерана от идеи создания ядерного оружия как на главном требовании.

Ливанский вопрос и интрига тайных контактов с Муджтабой Хаменеи

В ходе интервью Дональд Трамп подчеркнул, что ливанский кризис не является обязательным пунктом краткосрочного мирного соглашения с Ираном. По мнению Трампа, Тегеран может попытаться поднять этот вопрос, но Вашингтон ограничивается призывом к Израилю быть осторожнее в военных операциях в Ливане. Самая интересная ситуация возникла после вопроса журналистов о преемнике высшего лидера Ирана Муджтабе Хаменеи. Трамп сказал, что может сесть за стол прямых переговоров с ним, но не стал говорить о его текущем секретном местонахождении, лишь загадочно намекнув: «Вероятность того, что я знаю, очень высока».

Комментарий Замин: Эти заявления Дональда Трампа показывают, что Вашингтон остается верен традициям «дипломатии жесткой руки». Он удерживает экономические санкции как самый мощный рычаг для контроля над Ираном и принуждения его к отказу от ядерной программы. Упоминание имени Муджтабы Хаменеи свидетельствует о том, что Белый дом осведомлен о грядущих изменениях в политической элите Ирана и готов найти общий язык с новым руководством. США ищут путь к миру, не ослабляя политику давления. Ближайшие месяцы покажут, чья тактика окажется более успешной в этой сложной геополитической игре. Следите за нами!

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