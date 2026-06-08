Город-корабль на 80 тысяч человек: будущее уже наступает

·45·Мир
Город-корабль на 80 тысяч человек: будущее уже наступает

В мире впервые планируется строительство плавучего города-корабля гигантских масштабов. Согласно проекту, это гигантское сооружение длиной 1,5 км станет не просто обычным кораблем, а настоящим «плавучим государством».

В городе-корабле будут созданы все условия для жизни: школы, колледжи, стадион, банки, торговые центры, рестораны и даже небольшой аэропорт. Это позволит жителям вести полноценную жизнь, не сходя на сушу.

Проект основан на идее американского инженера Нормана Никсона, и сейчас идет поиск инвесторов для его реализации. Если этот мегапроект стоимостью около 16 миллиардов долларов будет осуществлен, он станет одним из крупнейших плавучих сооружений в истории.

По плану, в городе-корабле будут постоянно проживать 50 тысяч человек, также предусмотрено размещение 10 тысяч туристов и 20 тысяч членов экипажа. Самое интересное, что жители этого «плавучего города» смогут жить, работать и учиться, путешествуя по всему миру.

Норман НиксонСША
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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