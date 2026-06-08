Трамп призвал Израиль и Иран к немедленному перемирию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщил 12-й канал Израиля.

По данным источника, израильские военные ожидают указаний от политического руководства относительно дальнейших шагов.

Дональд Трамп подчеркнул, что Израиль и Иран должны немедленно заключить перемирие. По его словам, этому препятствует определенная «невежественность или глупость».

Военное командование Ирана заявило о прекращении ударов по Израилю. Однако оно предупредило, что в случае новых атак Израиля на Ливан последуют более мощные удары.