Трамп призвал Израиль и Иран к немедленному перемирию

·32·Мир
Трамп призвал Израиль и Иран к немедленному перемирию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщил 12-й канал Израиля.

По данным источника, израильские военные ожидают указаний от политического руководства относительно дальнейших шагов.

Дональд Трамп подчеркнул, что Израиль и Иран должны немедленно заключить перемирие. По его словам, этому препятствует определенная «невежественность или глупость».

Военное командование Ирана заявило о прекращении ударов по Израилю. Однако оно предупредило, что в случае новых атак Израиля на Ливан последуют более мощные удары.

Дональд ТрампИзраильИранБенджамин НетаньяхуСША
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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